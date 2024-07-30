Более 70 школьников из Кыргызстана, Узбекистана и Лаоса отдыхают в детском центре "Зубренок"

Более 70 школьников из Кыргызстана, Узбекистана и Лаоса отдыхают в эти дни в детском центре "Зубренок". Тысячи километров и разные языки не преграда, когда есть желание поддерживать добрососедские отношения. В программе визита и оздоровление, и знакомство с белорусскими традициями, и обмен культурными особенностями. Какой он, язык дружбы, узнала Карина Гуревич.

Эмира Билашова с детства увлекала самобытная история родного Кыргызстана, а когда парень вырос, стал интересоваться культурой других стран. Сейчас участник международной смены с интересом расширяет знания о Беларуси, заводит друзей и уже мечтает пригласить их к себе на родину.

Эмир Билашов, участник международной смены в НДЦ "Зубренок" (Кыргызстан):

В модной лаборатории участников международных отрядов знакомят с нарядами и тканями разных регионов Беларуси. А еще предлагают самим научиться вышивать национальный орнамент. Вот такой культурный обмен.

Одни школьники говорят на русском как на родном, другие - нет. Но все равно понимают друг друга. В центре живут и переводчики.

Пайон Таочжецзин, участница международной смены в НДЦ "Зубренок" (Лаос):

Кислородные коктейли, хвойные жемчужные ванны, ароматерапия. А еще спортландия, товарищеские встречи по футболу и волейболу. И, конечно, тематические вечера с национальными песнями и танцами Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. А самое долгожданное событие - вечер дружбы, к которому дети готовятся с особенным усердием.

Иностранных гостей ждет полноценное знакомство с нашей страной, несколько дней они проведут на экскурсиях. Посетят Национальную библиотеку, заглянут в Мирский и Несвижский замки, отдохнут в агротуристических комплексах. Увидят Беларусь во всей красе.

Раяна Исламбекова, участница международной смены в НДЦ "Зубренок"‎ (Кыргызстан):

Айэлина Ашырова, участница международной смены в НДЦ "Зубренок"‎ (Кыргызстан):

Рыскан Чогулдурова, руководитель отряда международной смены в НДЦ "Зубренок"‎ (Кыргызстан):