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Более 70 школьников из Кыргызстана, Узбекистана и Лаоса отдыхают в детском центре "Зубренок"
Более 70 школьников из Кыргызстана, Узбекистана и Лаоса отдыхают в эти дни в детском центре "Зубренок". Тысячи километров и разные языки не преграда, когда есть желание поддерживать добрососедские отношения. В программе визита и оздоровление, и знакомство с белорусскими традициями, и обмен культурными особенностями. Какой он, язык дружбы, узнала Карина Гуревич.
Эмира Билашова с детства увлекала самобытная история родного Кыргызстана, а когда парень вырос, стал интересоваться культурой других стран. Сейчас участник международной смены с интересом расширяет знания о Беларуси, заводит друзей и уже мечтает пригласить их к себе на родину.
Эмир Билашов, участник международной смены в НДЦ "Зубренок" (Кыргызстан):
В модной лаборатории участников международных отрядов знакомят с нарядами и тканями разных регионов Беларуси. А еще предлагают самим научиться вышивать национальный орнамент. Вот такой культурный обмен.
Одни школьники говорят на русском как на родном, другие - нет. Но все равно понимают друг друга. В центре живут и переводчики.
Пайон Таочжецзин, участница международной смены в НДЦ "Зубренок" (Лаос):
Кислородные коктейли, хвойные жемчужные ванны, ароматерапия. А еще спортландия, товарищеские встречи по футболу и волейболу. И, конечно, тематические вечера с национальными песнями и танцами Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. А самое долгожданное событие - вечер дружбы, к которому дети готовятся с особенным усердием.
Иностранных гостей ждет полноценное знакомство с нашей страной, несколько дней они проведут на экскурсиях. Посетят Национальную библиотеку, заглянут в Мирский и Несвижский замки, отдохнут в агротуристических комплексах. Увидят Беларусь во всей красе.
Раяна Исламбекова, участница международной смены в НДЦ "Зубренок" (Кыргызстан):
Айэлина Ашырова, участница международной смены в НДЦ "Зубренок" (Кыргызстан):
Рыскан Чогулдурова, руководитель отряда международной смены в НДЦ "Зубренок" (Кыргызстан):
Детей приглашают в Беларусь на отдых с 2017-го. В этом году здесь уже побывали ребята из Сирии и Египта. Ежегодно на оздоровление и реабилитацию приезжают группы из Донбасса. Имидж дружественной страны на международной арене национальный образовательно-оздоровительный центр "Зубренок" поддерживает ежегодно.
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