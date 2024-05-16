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Более 70 спасателей и 20 машин спецтехники. Во Дворце культуры железнодорожников в Минске прошли учения

Спасательную операцию развернули в столице в охваченном огнем ДК железнодорожников. По такому сценарию спасатели отрабатывали действия во время чрезвычайной ситуации. Весь комплекс превратился в тренировочный полигон: здесь работали более 70 спасателей и 20 машин спецтехники. А медики Красного Креста организовали полевой госпиталь. В процессе сценарии сменялись: таким образом сотрудники служб наладили работу в тандеме.

Подобные тренинги проводятся регулярно. Сотрудники МЧС проверяют готовность спортивных комплексов, учебных заведений и торговых центров к чрезвычайным ситуациям.

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