Более 70 спасателей Минской области приняли присягу

Традиционно на Кургане Славы спасатели принимают присягу. Сегодня это 72 человека, которые поклялись служить своей родине. Пожарные спасатели ежедневно подвергают себя каким-то рискам. Рискуя своей жизнью, они спасают кого-либо. Те подвиги, которые были нашими предками совершены, они вдохновляют действующее поколение ради спасения белорусского народа.

Сергей Лапанович, начальник Минского областного управления МЧС Беларуси