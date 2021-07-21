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Более 70 спасателей Минской области приняли присягу
В преддверии Дня пожарной службы у подножия Кургана Славы более 70 спасателей Минской области приняли присягу. За многие годы этот ритуал менялся, но суть всегда оставалась неизменной: во всех вариантах присяга являлась и является торжественной клятвой на верность своему профессиональному долгу.
Я буду водителем, мои обязанности - быстро доставить личный состав на место пожара, на место ЧС и огнетушащие средства и оборудование. Понимаю важность и серьезность профессии. Нравилось очень вождение, более сложные нормативы, развертывание.
Традиционно на Кургане Славы спасатели принимают присягу. Сегодня это 72 человека, которые поклялись служить своей родине. Пожарные спасатели ежедневно подвергают себя каким-то рискам. Рискуя своей жизнью, они спасают кого-либо. Те подвиги, которые были нашими предками совершены, они вдохновляют действующее поколение ради спасения белорусского народа.
После торжественной церемонии спасатели возложили венки и живые цветы к мемориалу в дань памяти о погибших при освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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