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Более 70 тысяч квадратных метров сезонных дефектов на дорогах ликвидировано в Минске

Более 2 месяцев дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы привести в порядок оживленные городские артерии после зимы. К ремонту подходят комплексно. С учетом потепления постепенно переходят к использованию твердых асфальтовых материалов. Пластические смеси, с которыми работали в минусовые температуры, заменят на более прочные - они выдержат нагревание в жару.

В апреле дорожники приступят к обновлению разметки, а также совместно с коммунальными службами начнут ликвидацию дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях.

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