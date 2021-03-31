Более 70 тысяч квадратных метров сезонных дефектов на дорогах ликвидировано в Минске

Более 2 месяцев дорожные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы привести в порядок оживленные городские артерии после зимы. К ремонту подходят комплексно. С учетом потепления постепенно переходят к использованию твердых асфальтовых материалов. Пластические смеси, с которыми работали в минусовые температуры, заменят на более прочные - они выдержат нагревание в жару.



В апреле дорожники приступят к обновлению разметки, а также совместно с коммунальными службами начнут ликвидацию дефектов асфальтового покрытия на дворовых территориях.



