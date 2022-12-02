Более 75 % белорусов удовлетворены работой госорганов - Институт социологии НАН Республики Беларусь

Новые подходы в информационной и идеологической работе, сегодня эти темы - в повестке обучающего семинара для республиканских органов госуправления. Для всех участников мероприятия важно изучить действенные инструменты, чтобы в дальнейшем применять их на своих рабочих местах. Быть ближе к людям, слышать и решать их проблемы, коммуникация с населением тоже стала центральной темой. Как сегодня белорусы оценивают взаимодействие с властью, рассказала Алина Лаппо.

Государство должно слышать того, ради кого оно существует и для кого работает - свой народ. Это один из главных тезисов эффективного взаимодействия власти и населения. И сегодня эта тема ключевая на практическом семинаре для министерств и ведомств.

Это своего рода мастер-класс, возможность сверить часы и внедрить новые, лучшие практики в свою работу. Площадка Центра повышения квалификации работников и специалистов лесного хозяйства была выбрана неслучайно. Минлесхоз - в передовиках по качеству идеологической работы.

Благодаря этой четкой вертикали и постановке задач, контролю за исполнением этих задач (плюс у нас работают профессионалы и фанаты своего дела) идеологическая работа выстроена на должном уровне. Безусловно, есть моменты, которые мы постоянно корректируем. И выстраивание такой четкой вертикали позволяет держать руку на пульсе и принимать оперативные решения. Александр Драгун, первый замминистра лесного хозяйства

Красной нитью на мероприятии прошла идея о том, что представителям идеологического актива пора пересматривать некоторые подходы к работе, используя современные инструменты. Это же касается и информационной части. Важно, чтобы все работали как единый механизм на общий результат.

Мы говорим о консолидации общества, о работе в трудовых коллективах. Важно, чтобы не было кулуарности, ведомственной подчиненности, ведомственных интересов. Мы все работаем на единую цель. И ведомства должны друг друга поддерживать, в том числе информационно и идеологически. Народ должен чувствовать, что органы госуправления близки к людям, решают их проблемы. Игорь Луцкий, замглавы Администрации Президента

В целом белорусы высоко оценивают эффективность взаимодействия между властью и населением. Свыше 75 % граждан удовлетворены тем, как госорганы рассматривают и решают их обращения - таковы результаты исследования Института социологии НАН Беларуси.