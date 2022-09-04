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Более 76 % белорусов выразили доверие к работе Президента - результат соцопроса
Глава государства личным примером демонстрирует: необходимо прикладывать максимум усилий для сохранения благополучия людей и развития экономики. Только за последнее время - десятки визитов на предприятия и совещания с чиновниками.
Работа Президента по достоинству оценивается и в обществе. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Социальное мышление под санкционным режимом". Доверие Президенту Республики Беларусь выразили более 76 % опрошенных.
Доверие к главе государства выросло. На мой взгляд, спокойно, уверенно. Особенно на фоне преодоления антиковидных мероприятий, когда мы пошли против всего мира, против модели навязанной. Мы сохранили систему здравоохранения. Это очень серьезный фактор, профилактику, сельские ФАПы, районные больницы, областные центры. И это сдержало эпидемию.
Публичная социология набирает популярность в Беларуси. Если раньше результаты исследований использовали для анализа ситуации и принятия решений, то сегодня они получают широкое общественное обсуждение.
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