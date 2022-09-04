Более 76 % белорусов выразили доверие к работе Президента - результат соцопроса

Доверие к главе государства выросло. На мой взгляд, спокойно, уверенно. Особенно на фоне преодоления антиковидных мероприятий, когда мы пошли против всего мира, против модели навязанной. Мы сохранили систему здравоохранения. Это очень серьезный фактор, профилактику, сельские ФАПы, районные больницы, областные центры. И это сдержало эпидемию.

Сергей Мусиенко, руководитель Аналитического центра EсооM