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Более 76 % кандидатов в депутаты в Палату представителей Национального собрания Беларуси партийные - Карпенко
На парламентских выборах больше 76 % кандидатов в депутаты в Палату представителей партийные, в местные советы чуть меньше: немногим более трети - люди партийные. Об этом в программе "Вопрос номер один" рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко.
Активность политических партий глава ЦИК объяснил тем, что они ставят своей целью прийти во власть. "Они стремятся попасть в парламент, потому что парламент будет определять те законы, по которым мы будем жить, будет участвовать в определении стратегических направлений развития нашей страны, - пояснил Карпенко. - Парламентарии в полном составе будут входить во Всебелорусское народное собрание, будут делегатами Всебелорусского народного собрания и будут утверждать Концепцию национальной безопасности, будут утверждать стратегию развития нашего государства на дальнюю перспективу".
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На 110 депутатскихкреселв Палатепредставителей претендуют 265 кандидатов, средний конкурс составляет 2,4 человека на место, отметил Игорь Карпенко. "Есть округа, где не только по два человека, но и по три человека претендуют на место в парламенте. В местные советы претендуют более 18 тыс. человек, это примерно полтора человека на место. В областные советы, в Минский городской совет конкурс будет чуть выше, чем, допустим, в районные советы, а в сельские поселковые советы где-то есть безальтернативные кандидатуры. Но это тоже объяснимо: жители того или иного поселка, сельского населенного пункта избирают депутатов, которых знают, которых сами выдвигали, которые там живут непосредственно. Как правило, они таких безальтернативных кандидатов в депутаты поддерживают на выборах. Поэтому конкурс у нас есть", - констатировал председатель ЦИК.
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