Более 76 % кандидатов в депутаты в Палату представителей Национального собрания Беларуси партийные - Карпенко

Активность политических партий глава ЦИК объяснил тем, что они ставят своей целью прийти во власть. "Они стремятся попасть в парламент, потому что парламент будет определять те законы, по которым мы будем жить, будет участвовать в определении стратегических направлений развития нашей страны, - пояснил Карпенко. - Парламентарии в полном составе будут входить во Всебелорусское народное собрание, будут делегатами Всебелорусского народного собрания и будут утверждать Концепцию национальной безопасности, будут утверждать стратегию развития нашего государства на дальнюю перспективу".

На 110 депутатскихкреселв Палатепредставителей претендуют 265 кандидатов, средний конкурс составляет 2,4 человека на место, отметил Игорь Карпенко. "Есть округа, где не только по два человека, но и по три человека претендуют на место в парламенте. В местные советы претендуют более 18 тыс. человек, это примерно полтора человека на место. В областные советы, в Минский городской совет конкурс будет чуть выше, чем, допустим, в районные советы, а в сельские поселковые советы где-то есть безальтернативные кандидатуры. Но это тоже объяснимо: жители того или иного поселка, сельского населенного пункта избирают депутатов, которых знают, которых сами выдвигали, которые там живут непосредственно. Как правило, они таких безальтернативных кандидатов в депутаты поддерживают на выборах. Поэтому конкурс у нас есть", - констатировал председатель ЦИК.