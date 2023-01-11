Более 770 безработных Гомельской области прошли профобучение в 2022 году

В Гомельской области профессиональное обучение в 2022 году прошли более 770 безработных, сообщает БелТА.

"Органы по труду, занятости и социальной защите в 2022 году активно вели работу по частичному восполнению потребности нанимателей в трудовых ресурсах за счет подготовки и переподготовки безработных. С учетом потребностей рынка труда были скомплектованы учебные группы и организовано профессиональное обучение 778 безработных", - рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Петр Шутько.

Обучение безработные проходили по 30 профессиям. В их числе водитель погрузчика, троллейбуса, контролер-кассир, продавец, машинист (кочегар), оператор котельной, повар, слесарь-сантехник, тракторист.

Под заказ нанимателей профессиональную подготовку прошли 638 человек или 82 % от общего числа безработных, направленных на обучение.

По словам Петра Шутько, подобное обучение организовано во всех районах области. "Но больше всего направляют на крупных территориях, таких как Гомель, Жлобинский, Мозырский, Речицкий и Светлогорский районы, где больше желающих пройти обучение и больше учебных заведений", - добавил он.