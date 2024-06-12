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"Патриоты Беларуси" посещают памятные места
Более 7 км километров в пути и большой автопробег - с республиканской акцией "Сестры Хатыни" в честь 80-летия освобождения нашей страны. "Патриоты Беларуси" посещают памятные места. Очередной остановкой для митинга стал мемориальный комплекс "Стефаново" в Белыничском районе.
22 декабря 1942-го карательные отряды СС сожгли деревню вместе с жителями - почти сотней человек. На этом месте установлен монумент в виде женщины с ребенком на руках. Минутой молчания представители общественных организаций почтили память жертв геноцида.
Мы посетили Брестскую, Витебскую, Гродненскую, Минскую области. Сегодня находимся в Могилевской. Конечно, видя все эти ужасы, которые происходили здесь, хочется нашему белорусскому народу напомнить, какой ценой досталась нам наша независимость. И что нужно ее беречь и сохранять.
Впереди у "Патриотов Беларуси" - Борки. Мемориал, посвященный жертвам геноцида в Кировском районе.
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