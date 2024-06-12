"Патриоты Беларуси" посещают памятные места

Мы посетили Брестскую, Витебскую, Гродненскую, Минскую области. Сегодня находимся в Могилевской. Конечно, видя все эти ужасы, которые происходили здесь, хочется нашему белорусскому народу напомнить, какой ценой досталась нам наша независимость. И что нужно ее беречь и сохранять.

Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси"