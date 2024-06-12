ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Патриоты Беларуси" посещают памятные места

Более 7 км километров в пути и большой автопробег - с республиканской акцией "Сестры Хатыни" в честь 80-летия освобождения нашей страны. "Патриоты Беларуси" посещают памятные места. Очередной остановкой для митинга стал мемориальный комплекс "Стефаново" в Белыничском районе.

22 декабря 1942-го карательные отряды СС сожгли деревню вместе с жителями - почти сотней человек. На этом месте установлен монумент в виде женщины с ребенком на руках. Минутой молчания представители общественных организаций почтили память жертв геноцида.

Мы посетили Брестскую, Витебскую, Гродненскую, Минскую области. Сегодня находимся в Могилевской. Конечно, видя все эти ужасы, которые происходили здесь, хочется нашему белорусскому народу напомнить, какой ценой досталась нам наша независимость. И что нужно ее беречь и сохранять.
Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси"

Впереди у "Патриотов Беларуси" - Борки. Мемориал, посвященный жертвам геноцида в Кировском районе.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все