ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Более 7 тысяч деревьев высадили в рамках проекта "Зеленый двор вместе" в Минске в этом году

Более 7 тысяч деревьев и почти 5 тысяч кустов высадили в этом году в столице в рамках проекта "Зеленый двор вместе". Чтобы сделать свой город красивее и уютнее, минчане выходили семьями и с друзьями, работали вместе с соседями. Всего к проекту присоединились более 2 тысяч добровольцев. Зеленый марафон продолжается и сейчас: пополнить городскую флору новыми растениями можно до заморозков. Принимают заявки и на весенний сезон.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все