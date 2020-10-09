ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Более 800 участников съехались в столицу на региональный молодежный форум Минской области

"Социальная сфера", "Сельское хозяйство", "Экономика. Промышленность. Финансы" - во время форума работает несколько секций. Среди направлений также "ЖКХ, строительство, транспорт". Молодые люди разделились на группы и отправились по различным маршрутам. В течение дня участники посетят культовые предприятия и учреждения столичного региона: в их числе Агрокомбинат "Дзержинский", индустриальный парк "Великий камень", "Штадлер Минск", "БелАЗ", завод "Белджи" - машиностроительные гиганты центрального региона.

Основная часть форума - впереди: открытый диалог пройдет в Борисове. Молодежь встретится с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным. Обсудят самые разные вопросы, которые сегодня волнуют молодых людей, поделятся своими идеями и разработками. А завершится форум концертом артистов белорусской эстрады.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все