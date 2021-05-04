Более 80 бывших белорусских силовиков лишены званий за дискредитирующие поступки

Соответствующий указ сегодня подписал Президент Александр Лукашенко. В соответствии с законодательством, военнослужащие, в том числе и те, кто в запасе или в отставке, могут быть лишены званий по решению главы государства.

В период обострения общественно–политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные силовики нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в беспорядках, размещали в Сети экстремистские материалы, призывали народ к радикальным действиям. Эти люди опубликовывали личные данные своих коллег, госслужащих, журналистов. Они выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего, проявляли неуважение к символам своей страны, выбрасывали служебные удостоверения, срывали погоны, отказывались от исполнения служебного долга. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе и за организацию актов терроризма. Такие действия несовместны со статусом военнослужащего.

