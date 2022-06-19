История спасения Ромы Когодовского - более 80 часов под наркозом, 22 операции, 3 месяца реанимации

Роман все время провел на этой специализированной кровати. Только сначала в реанимации, а потом в детском ожоговом центре. Пациент находится как будто в невесомости. Он как будто плавает в этой специальной ванне. Во-первых, она теплая, подсушивает повязки, ожоговые раны. Во-вторых, происходит отсутствие контакта между ожоговой поверхностью и обычной кроватью, если бы он на ней лежал. Соответственно здесь отсутствует давление на раны и происходит быстрое заживление ран.

Алексей Часнойть, главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Беларуси