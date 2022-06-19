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История спасения Ромы Когодовского - более 80 часов под наркозом, 22 операции, 3 месяца реанимации
Уже в тот момент врачи понимали: они спасают не просто мальчика. Его историю расскажут очевидцы: один ребенок выносит на руках другого и уже в безопасности падает без сознания. Рома Когодовский, спасший младшего брата из огня, в мгновение стал героем нашего времени.
И пока вся страна молилась #Ромаживи, медики делали невозможное.
Вспоминая все, через что прошел Роман, мы как специалисты однозначно можем сказать, что это уникальный случай. Когда было выполнено более 22 оперативных вмешательств, он провел в операционной более 80 часов в общей сложности под наркозом. Это 3 месяца реанимации, все осложнения, которые могли возникнуть у пациента, хоть бери книжку и перечитывай – все можно было найти у него.
Эти долгие месяцы со словами "все, что надо для вас" за спасением Ромы следил Президент. Уже когда станет ясно - это победа, Александр Лукашенко героев пригласит к себе. Награды и врачам, и Роме "За личное мужество".
Это тогда Президент расскажет, искали ведь помощи и за границей, но случай был настолько тяжелым, что никто не брался помочь. Наши смогли.
Роман все время провел на этой специализированной кровати. Только сначала в реанимации, а потом в детском ожоговом центре. Пациент находится как будто в невесомости. Он как будто плавает в этой специальной ванне. Во-первых, она теплая, подсушивает повязки, ожоговые раны. Во-вторых, происходит отсутствие контакта между ожоговой поверхностью и обычной кроватью, если бы он на ней лежал. Соответственно здесь отсутствует давление на раны и происходит быстрое заживление ран.
Подробности спасения Ромы Когодовского, а также все о техническом оснащении наших учреждений здравоохранения, о действительно уникальных операциях и о будущем отечественной медицины смотрите в фильме АТН "103"
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