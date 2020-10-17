Более 80 молодых специалистов приступили к работе в медучреждениях Оршанского региона

Коллективы больниц и поликлиник пополнили неврологи, анестезиологи, врачи ультразвуковой диагностики. Чтобы заинтересовать молодежь, в регионе создаются комфортные условия для жизни и работы. О тех, кто выбрал самую гуманную профессию, репортаж Марины Романовской.

Молодые медики стали частью большой команды

Позади учеба в Витебском медуниверситете, интернатура по специальности "Акушерство и гинекология". В этом году Анна Шинкевич пополнила большую команду медиков Оршанского региона. В руках молодого врача - здоровье мам и малышей. Внимательная, аккуратная, требовательная к себе - такой молодого врача знают коллеги и наставники.





Больница им. Семашко - одна из самых современных в Беларуси

К советам старших коллег внимательно прислушивается и врач ультразвуковой диагностики Ольга Куцая. После окончания медуниверситета приехала работать на малую родину и в выборе не разочаровалась. Больница имени Семашко - одна из самых современных в стране. Работать здесь - мечта многих выпускников.





Квалифицированная медицинская помощь для жителей региона

Новые машины скорой помощи, современное диагностическое и лечебное оборудование. В распоряжении медиков есть все, чтобы пациенты быстрее шли на поправку. Есть пожелания - руководство готово к диалогу.

Жилье для медиков

Специалистам, которые приехали из других регионов, не нужно решать квартирный вопрос - предоставляется общежитие или арендные квадратные метры. А в этом году в деревне Андреевщина - до Орши отсюда рукой подать - сдали пятиэтажный дом.

Для медиков, которые работают в Оршанском регионе, построили арендный дом. Ключи от квартир получили 40 специалистов. Новостройка расположена в уютном микрорайоне - есть все для комфортной жизни семей.







В микрорайоне Заднепровье построят поликлинику