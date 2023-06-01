Более 80 % составляет выживаемость глубоко недоношенных младенцев в Беларуси

Выживаемость глубоко недоношенных младенцев в Беларуси составляет более 80 %. Об этом рассказала заместитель директора по педиатрии РНПЦ "Мать и дитя" Елена Улезко.

"В нашем центре находятся глубоко недоношенные дети. Выживаемость таких младенцев в Беларуси составляет более 80 %. Для нас это очень важная цифра и мы постоянно стараемся ее повышать. Отмечу, что этот показатель в Беларуси намного выше, чем в западных странах, и тем более чем в странах постсоветского пространства", - БЕЛТА цитирует Елену Улезко.

Также она рассказала, что с 2021 года в РНПЦ "Мать и дитя" начал работу новый корпус - клинический отдел анестезиологии реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей.

"В этом корпусе используются самые современные технологии, которые применяют во всем мире для выхаживания детей, в частности глубоко недоношенных младенцев. В нашем центре используется междисциплинарный подход. Мы приглашаем нейрохирургов, а также хирургов-офтальмологов для коррекции постгеморрагической гидроцефалии, а также коррекции или профилактики слепоты у глубоко недоношенных детей", - подчеркнула заместитель директора по педиатрии РНПЦ "Мать и дитя".