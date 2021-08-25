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Более 90 тысяч многодетных семей получили материальную помощь для подготовки детей к школе

В преддверии нового учебного года по всей стране проходит масштабная кампания. Всего планируется оказать помощь почти 100 тысячам семей на общую сумму более 14 миллионов рублей. Подготовиться к школе родителям помогают и на рабочих местах.

Работающим родителям помощь оказывается по месту работы за счет средств нанимателя, за счет средств профсоюзных организаций в соответствии с коллективными договорами, локальными актами, принятыми в организации. Малообеспеченным семьям, в том числе многодетным, неполным и другим категориям семей предоставляется государственная адресная социальная помощь в виде единовременного или ежемесячного социального пособия. Если семья по каким- либо причинам не успеет обратиться своевременно, она может обратиться и после 1 сентября.
Светлана Белаш, консультант управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси

Активное участие в оказании помощи семьям принимают и общественные объединения. Организованы акции "Соберем портфель вместе", "В школу с "Белой Русью" и "В школу с добрым сердцем".


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