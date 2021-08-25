Более 90 тысяч многодетных семей получили материальную помощь для подготовки детей к школе

Работающим родителям помощь оказывается по месту работы за счет средств нанимателя, за счет средств профсоюзных организаций в соответствии с коллективными договорами, локальными актами, принятыми в организации. Малообеспеченным семьям, в том числе многодетным, неполным и другим категориям семей предоставляется государственная адресная социальная помощь в виде единовременного или ежемесячного социального пособия. Если семья по каким- либо причинам не успеет обратиться своевременно, она может обратиться и после 1 сентября.

Светлана Белаш, консультант управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси