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Более 95 % учреждений образования Минской области получили паспорта готовности

К новому учебному году готовы! Более 95 % учреждений образования Минской области получили паспорта готовности. В столичном регионе допуска не имеют всего 3 школы. Там завершается капитальный ремонт. В этом году 1 сентября школы ждут более 150 тысяч человек. Из них 16 тысяч - первоклассники.

Сотрудники ГАИ в эти дни обследуют дороги возле школ и детских садов. А спасатели проводят республиканскую акцию "В центре внимания - дети". До конца сентября специалисты посетят занятия в школах и садах и напомнят детям правила поведения и безопасности.

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