К новому учебному году готовы! Более 95 % учреждений образования Минской области получили паспорта готовности. В столичном регионе допуска не имеют всего 3 школы. Там завершается капитальный ремонт. В этом году 1 сентября школы ждут более 150 тысяч человек. Из них 16 тысяч - первоклассники.