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Более 96 тысяч многодетных семей получили материальную помощь на подготовку к школе

Поддержка государства на подготовку к школе. В Беларуси свыше 85 % многодетных уже получили материальную помощь к новому учебному году - это более 96 тысяч семей. Размер выплат на каждого ребенка-школьника - это почти треть от бюджета прожиточного минимума. Помощь родителям также может быть оказана и по месту работы: выплаты за счет средств профсоюзов или нанимателей.

Кроме того, чтобы поддержать семьи по всей стране, традиционно проходят благотворительные акции и ярмарки.


Фото: pixabay.com

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