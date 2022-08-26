Более 96 тысяч многодетных семей получили материальную помощь на подготовку к школе

Поддержка государства на подготовку к школе. В Беларуси свыше 85 % многодетных уже получили материальную помощь к новому учебному году - это более 96 тысяч семей. Размер выплат на каждого ребенка-школьника - это почти треть от бюджета прожиточного минимума. Помощь родителям также может быть оказана и по месту работы: выплаты за счет средств профсоюзов или нанимателей.