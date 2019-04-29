Более 9-ти миллионов рублей заработали белорусы во время республиканского субботника

Сегодня стала известна сумма, которую белорусы заработали во время республиканского субботника, - более 9-ти миллионов рублей, и это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. А участие в нем приняли почти 3 миллиона человек. Собранные средства направят на наведение порядка в населенных пунктах, подготовку детских лагерей к летнему сезону и восстановление памятников и мемориалов Великой Отечественной в год 75-летия освобождения Беларуси. Отдельное внимание - реконструкции монумента на площади Победы в Минске.