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Более 9-ти миллионов рублей заработали белорусы во время республиканского субботника
Сегодня стала известна сумма, которую белорусы заработали во время республиканского субботника, - более 9-ти миллионов рублей, и это на 12 процентов больше, чем в прошлом году. А участие в нем приняли почти 3 миллиона человек. Собранные средства направят на наведение порядка в населенных пунктах, подготовку детских лагерей к летнему сезону и восстановление памятников и мемориалов Великой Отечественной в год 75-летия освобождения Беларуси. Отдельное внимание - реконструкции монумента на площади Победы в Минске.
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