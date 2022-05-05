3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Более чем на 3 метра поднялся уровень воды в реке Сож в Гомельской области за время паводка
Затопленные приусадебные участки, дороги под водой. В Гомеле затопило все местные пляжи - береговая линия ушла на десятки метров вглубь. В микрорайоне Шведская горка изолирована лодочная станция. Теперь добраться туда можно только по воде.
Вот здесь последнее место, где пройти посуху можно было. Буквально сегодня я шел с работы - нормально было, утром вернулся - глубина уже была по грудь, пройти было практически не возможно. Песок смыло, а поток воды был просто ужасный. Мы в последнее время переходили возле "Динамо", там спортивная база, и сейчас можно, но и сейчас выше колена воды.
В настоящее время на большинстве рек отмечается рост уровня воды от 1 до 18 см за сутки. Лишь на притоке Сожа Беседь, а также на Припяти у города Петриковаотмечается незначительный спад. Ближайшие дни на большинстве рек рост уровня воды сохранится, интенсивность уменьшится.
По словам специалистов, рекордные показатели паводка 2013 года вряд ли будут достигнуты, тем более что установилась теплая солнечная погода.