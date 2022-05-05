Более чем на 3 метра поднялся уровень воды в реке Сож в Гомельской области за время паводка

Затопленные приусадебные участки, дороги под водой. В Гомеле затопило все местные пляжи - береговая линия ушла на десятки метров вглубь. В микрорайоне Шведская горка изолирована лодочная станция. Теперь добраться туда можно только по воде.

Вот здесь последнее место, где пройти посуху можно было. Буквально сегодня я шел с работы - нормально было, утром вернулся - глубина уже была по грудь, пройти было практически не возможно. Песок смыло, а поток воды был просто ужасный. Мы в последнее время переходили возле "Динамо", там спортивная база, и сейчас можно, но и сейчас выше колена воды.
Владимир Шудло, председатель кооператива "Шведская горка"
В настоящее время на большинстве рек отмечается рост уровня воды от 1 до 18 см за сутки. Лишь на притоке Сожа Беседь, а также на Припяти у города Петриковаотмечается незначительный спад. Ближайшие дни на большинстве рек рост уровня воды сохранится, интенсивность уменьшится.
Оксана Лосева, инженер-гидролог филиала "Гомельоблгидромет"

По словам специалистов, рекордные показатели паводка 2013 года вряд ли будут достигнуты, тем более что установилась теплая солнечная погода.