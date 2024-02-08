Более чем на 50 % выполнен переход Фрунзенского и части Московского районов на водоснабжение из артезианских скважин

"Закольцевать" потоки артезианской питьевой вокруг столицы. Переход Фрунзенского и части Московского районов на водоснабжение из подземных источников выполнен более чем наполовину. Из новых скважин, которые размещаются в Минском, Дзержинском и Червенском районах, вода будет попадать на специализированные станции. Там проходить дополнительную очистку и далее - в краны потребителям.