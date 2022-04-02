Более чем за 20-летнюю историю Союзное государство доказало свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная правовая база. Заключено более 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, в том числе в рамках СНГ и ОДКБ.







Самые яркие даты истории становления Союзного государства

2 апреля 1996 года был подписан Договор о сообществе Беларуси и России. Ровно через год - Договор о союзе. Правовой основой для обеспечения реального равенства прав граждан Беларуси и России стал договор от 25 декабря 1998 года. Тогда же подписали декларацию о дальнейшем единении и соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования. В декабре 1999-го - о создании Союзного государства и Программу действий братских народов по реализации положений договора.

Что касается интеграции, мы создаем единое экономическое пространство,у нас общий рынок труда, социальное обеспечение, равные права на образование и получение медицинской помощи. Кроме того, сохраняем общие исторические ценности, проводим согласованную внешнюю политику и в области обороны, обеспечиваем безопасность Союзного государства и боремся с преступностью.

В этом году планируем начать реализацию трех новых - научно-технических. Это разработки для космической сферы, интеллектуальных, высокотехнологичных цифровых и электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения, а также лазерной техники для обработки различных материалов.