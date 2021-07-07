Более миллиона белорусов защитили себя от коронавируса - в стране продолжается кампания по вакцинации населения

Более миллиона белорусов сделали выбор в пользу здоровья и защитили себя от коронавируса. В нашей стране продолжается кампания по вакцинации населения. Получить антиковидный укол можно как в поликлиниках, так и на предприятиях, в крупных торговых центрах и даже на рынках. Медики неустанно повторяют - чем больше людей привьется, тем быстрее мы создадим коллективный иммунитет. За последние сутки вБеларуси плюс998пациентов с COVID-19, выписаны1049 пациентов.



Почему именно вакцинация призвана спасти людей от последствий коронавируса, сколько антител должно быть в организме, чтобы быть спокойным за себя и своих близких- на себе решил проверить мой коллегаАлександр Хоровец.







Антитела появляются после перенесения коронавируса или прививки

Антитела - это такие маленькие телохранители от коронавируса, которые появляются в организме человека либо после перенесенного заболевания, либо после вакцинации. Лично я полный курс антиковидной терапии прошел 2 июня. Ученые и медики говорят, что поствакцинальный иммунитет можно определять через три недели после второй дозы антиковидного укола. Сейчас и проверим количество практически невидимых защитников от коронавируса в моем организме. Для этого необходимо сдать кровь из вены.

К слову, процедура платная, стоимость анализа в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий немногим более 27 рублей. Приблизительно такая же цена и в других государственных медучреждениях. В частных лабораториях придется отдать больше. Результаты можно узнать через час.

И если для пациентов антиковидный иммунитет - это залог безопасности на ближайшую перспективу, то для ученых – дополнительные сведения о работе вакцины.





В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий откроется прививочный кабинет

С понедельника в РНПЦ заработает и прививочный кабинет. Антиковидные уколы будут делать российским "Спутником V". Время работы: с

14:00

до

19:00

по будням и в субботу. Получить свою дозу препарата пациенты могут по предварительной записи или по живой очереди.

Ежедневно антиковидные уколы планируют делать не менее полусотни пациентам. Вовсю идет прививочная кампания и в регионах.





Более 120 тыс. человек привились в Брестской области

В Брестском регионе первый компонент вакцины от коронавируса получили более 120 тысяч жителей области. Это 9 % населения. А полностью привито уже 6 %. Сейчас в поликлиниках вакцинируют пациентов, для которых заражение коронавирусом может иметь тяжелые последствия. В группу риска входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые в возрасте от 60 лет.

По словам врачей, среди желающих получить прививку стало немало тех, кто уже перенес коронавирус и больше не хочет испытать на себе последствия болезни. Чтобы процесс вакцинации был максимально безопасным, в поликлиниках продумали отдельные маршруты движения пациентов

Оксана Григорик, заместитель главврача Брестской городской поликлиники № 6:

Чтобы без последствий для организма выработать иммунную защиту от коронавируса, достаточно желания и минимум усилий. Получить антиковидную дозу можно в поликлиниках, делают прививки выездные бригады на предприятиях, работают и пункты вакцинации на рынках и в крупных торговых центрах. В последнем случае медики попросят предъявить паспорт. По свежим данным, свыше миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них около 700 тысяч человек прошли полный курс.



