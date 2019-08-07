Более миллиона квадратных метров для нуждающихся построят в Беларуси в будущем году

Сегодня об этом рассказал профильный министр. Особое внимание доступности такого жилья. Стоимость квадратного метра не должна быть больше средней зарплаты по стране - это поручение Президента. Заботятся прежде всего о многодетных семьях. Задача - ввести до конца этого года 12 000 квартир, а в следующем - увеличить годовую норму почти до 14 000. В лидерах по объемам строительства - Брестская и Минская области, а также сама столица. Минские очередники смогут получить квадратные метры и в городах-спутниках. Экспериментальный проект по возведению многоэтажного дома в Смолевичах оказался успешным: спрос превысил предложение почти в 10 раз!



Льготные квадратные метры будут появляться и в малоэтажной застройке - этот вид жилья станет приоритетным для небольших населенных пунктов. Работа над пилотными проектами ведется в Брестской, Гродненской и Гомельской областях - их представят до конца года. Стоимость квадрата по сравнению с многоэтажными домами планируют снизить на 15-20 процентов.



