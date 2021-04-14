Более миллиона квадратных метров жилья построено в первом квартале года

Свежие данные правительства о темпах жилой застройки. За первый квартал нынешнего года в стране возвели более миллиона квадратных метров жилья. В годовом плане не менее четырех. При этом миллион с господдержкой. Что касается очереди для нуждающихся, то за 5 лет она сократилась на 12 %. Сегодня в этом списке 630 тысяч человек.



В прошлом году стройотрасль сработала с прибылью, несмотря на то, что пандемия негативно сказалась на многих сферах. В приоритете, как и прежде, большие семьи. Их на стройку квартиры приглашают в течение года с момента постановки на учет. А о том, как стартовал этот год, каким дорогам нужна реконструкция и будем ли привлекать к строительству арендных квартир частные компании - узнала наш корреспондент, Светлана Лукьянюк.



Инвестпрограмма на этот год - то, на чем сейчас сконцентрировано внимание и местных властей, и правительства в целом. Речь идет о новых социальных объектах: школах, детских садах и спортивные комплексы. План сверстан, и до конца года их должно открыться до 5 десятков. Большая стройка как раз стартовала со второго квартала. Финансирование из госказны. В Беларуси всегда уделялось большое внимание созданию комфортной среды для проживания - будь то большой город или райцентр. Современную инфраструктуру требуют новые, быстрорастущие районы. Темы жилищного строительства в этом году не снижаются. Миллион квадратов уже есть. Конечно, опасения вызывает и кредитная пауза по жилищному строительству.



Временное решение жилищного вопроса - арендная квартира. Но сейчас в правительстве активно продвигают именно арендные дома и привлекать к их строительству частные компании. Но для этого нужно дополнить правовую базу. Сейчас готовится проект указа. Через несколько месяцев документ будет готов.



Быстрые трассы, удобные квартиры, арендное жилье и минская подземка. Третья ветка сейчас активно строится. Темпы не единожды рассматриваются на всех уровнях. Банк развития подключился к большой стройке и поддержал ее на 40 миллионов рублей. В целом на этот год запланировано на все работы 68 миллионов. Этих средств недостаточно, считает вице-премьер. Чтобы все станции сдавались в срок, сумму нужно увеличить вдвое.



Правительство Беларуси рассматривает один из крупных проектов на ближайшие годы - это реконструкция основной транзитной трассы Беларуси М1. Сейчас обсуждается масштаб работы и сколько на это нужно будет средств. Также среди крупных инвестпроектов обновление дорожного участка от Орши до Витебска и от Бобруйска через Мозырь до границы с Украиной.

