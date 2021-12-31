Более одного миллиона зрителей ежедневно посещают YouTube АТН

Интерес к нашей стране за уходящий год значительно вырос - об этом говорит и рост доверия к официальной и достоверной информации, источником которой, в том числе, является Агентство теленовостей. Мы подведем итоги информационных трендов популярных социальных сетей.

Итак, более 1 миллиона зрителей ежедневно посещают YouTube-канал АТН. Среди них подписчики из России, Украины, Польши, Литвы и Латвии.

Почти каждый десятый зритель канала из Украины. Каждый пятый - россиянин.

В сравнении с прошлым годом общее время просмотра всех видео на канале АТН в YouTube увеличилось почти в полтора раза и составило более трех веков беспрерывного просмотра.

Каждые 8 из 10 зрителей смотрят видео без подписки, люди ищут альтернативную точку зрения.

Преимущественный возраст аудитории, несмотря на стереотипы, составляет 25-40 лет, ведь на канале АТН - новости Беларуси и мира, есть контент абсолютно для любого.