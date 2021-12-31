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Более одного миллиона зрителей ежедневно посещают YouTube АТН
Интерес к нашей стране за уходящий год значительно вырос - об этом говорит и рост доверия к официальной и достоверной информации, источником которой, в том числе, является Агентство теленовостей. Мы подведем итоги информационных трендов популярных социальных сетей.
Итак, более 1 миллиона зрителей ежедневно посещают YouTube-канал АТН. Среди них подписчики из России, Украины, Польши, Литвы и Латвии.
Почти каждый десятый зритель канала из Украины. Каждый пятый - россиянин.
В сравнении с прошлым годом общее время просмотра всех видео на канале АТН в YouTube увеличилось почти в полтора раза и составило более трех веков беспрерывного просмотра.
Каждые 8 из 10 зрителей смотрят видео без подписки, люди ищут альтернативную точку зрения.
Преимущественный возраст аудитории, несмотря на стереотипы, составляет 25-40 лет, ведь на канале АТН - новости Беларуси и мира, есть контент абсолютно для любого.
Выросли и иные социальные сети. Достаточно сказать, что количество подписчиков АТН в Facebook увеличилось на 80 %.