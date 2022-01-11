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Более половины населения Беларуси привились от коронавируса
Статистика Минздрава по коронавирусу за 11 января: в Беларуси за сутки плюс 691 пациент с COVID-19, выписаны 517. Антиковидный укол уже сделали более половины жителей страны. Полный же курс иммунизации прошли свыше 40 %. Получить прививку может каждый, в том числе и подростки.
О простом выборе в пользу здоровья - Елена Витко. Без страха и сомнений в прививочный кабинет зашла Валентина Чухманова. Коронавирусом не болела. Полный курс вакцинации сделала еще весной, сейчас же - бустерная инъекция.
Ярослав Кузнецов, главврач 5-й клинической поликлиники г. Минска:
Вакцина, я не побоюсь этого слова, жизненно необходима. И только совместными усилиями мы сможем справиться с этой эпидемией. Поэтому тем, кто еще не сделал прививку, или тем, кому уже подошло время к ревакцинации, мы настойчиво рекомендуем привиться.
Антиковидная иммунизация, конечно, дело добровольное и бесплатное. Сейчас на выбор для белорусов есть четыре вакцины.
4 вакцины от коронавируса на выбор у белорусов
"Спутник V" и однокомпонентный "Лайт" ждут своего часа в морозильных камерах. Перед прививкой - обязательный осмотр: измеряют давление, сатурацию, температуру. Важно, чтобы у пациента не было простуды и обострения хронических заболеваний.
Только в 5-й столичной поликлинике обслуживают около 50 тысяч пациентов. "Щит из антител" в основном получают на базе медучреждения. При необходимости выезжают на дом.
Для удобства пациентов работают и специальные пункты вакцинации. Этот, например, находится в торговом центре. Получить антиковидный укол здесь может каждый желающий. Достаточно при себе иметь паспорт.
Вакцинация от коронавируса детей от 12 до 17 лет
Дойти до каждого помогают и мобильные бригады. В Щучинском сельскохозяйственном лицее, например, вакцинировали подростков. Обезопасить себя решили более десятка учащихся. Дважды с тяжелой формой COVID-19 столкнулась Наталья Бажина. Чтобы впредь избежать негативных последствий, вакцинировалась вся семья. На прививку сына не просто дала согласие - пришла с ним лично.
Наталья Бажина, жительница г. Щучина:
Иммунизация несовершеннолетних в Щучинском районе стартовала в конце декабря. Вакцину китайского производства вводят не только в поликлиниках и учебных заведениях, бригады выезжают и в сельскую местность.
Для коллективного иммунитета важен выбор каждого! Как минимум один антиковидный укол уже сделали более половины белорусов. Полный же курс вакцинации прошли порядка 40 % населения страны.
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