Более половины населения Беларуси привились от коронавируса

Вакцина, я не побоюсь этого слова, жизненно необходима. И только совместными усилиями мы сможем справиться с этой эпидемией. Поэтому тем, кто еще не сделал прививку, или тем, кому уже подошло время к ревакцинации, мы настойчиво рекомендуем привиться.

Статистика Минздрава по коронавирусу за 11 января: в Беларуси за сутки плюс 691 пациент с COVID-19, выписаны 517. Антиковидный укол уже сделали более половины жителей страны. Полный же курс иммунизации прошли свыше 40 %. Получить прививку может каждый, в том числе и подростки.О простом выборе в пользу здоровья -Без страха и сомнений в прививочный кабинет зашла Валентина Чухманова. Коронавирусом не болела. Полный курс вакцинации сделала еще весной, сейчас же - бустерная инъекция.Антиковидная иммунизация, конечно, дело добровольное и бесплатное. Сейчас на выбор для белорусов есть четыре вакцины.