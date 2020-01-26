Более полусотни погибших и свыше двух тысяч инфицированных от нового коронавируса

Всю неделю мир содрогается от постоянно меняющихся цифр: числа погибших и числа заболевших смертельным и плюс ко всему мутирующим вирусом. Новый коронавирус пришел из Китая. И уже более полусотни погибших и свыше двух тысяч инфицированных.



Китайский Новый год накануне встречали без шумных гуляний и торжеств. В 25 провинциях страны объявлен высший уровень чрезвычайной ситуации.



А началось все с города Ухань провинции Хубэй, где на карантине сегодня уже 15 городов. Во всем регионе не ходит транспорт, не работают вокзалы и аэропорты. Посольство Беларуси готово оказать содействие всем нашим гражданам, которые приняли решение покинуть территорию провинции.





В Беларуси есть необходимые реактивы для выявления нового штамма коронавируса

Во всеоружии и наши медики. Есть необходимые реактивы для выявления нового штамма коронавируса. Усилен досмотр и в аэропорту - прилетающих встречают с тепловизором, который позволяет выявить пассажиров с превышениями температуры тела и признаками инфекционного заболевания.

Не подтвердился диагноз у пациентов, поступивших на неделе в столичную инфекционную больницу. Причиной недомогания оказался грипп.

А от новой болезни тем временем лихорадит всю планету, уже более десятка стран официально признали случаи заражения. Подхватили корону вируса и мировые фондовые рынки. Эксперты всерьез говорят: эпидемия угрожает росту мировой экономики. Нефтяные котировки сразу же начали падение, а во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе упала стоимость акций.

Так кому же еще досталось и чем грозит этому миру новый вирус? Искала панацею

Мария Петрашко

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Оцепление города, блокпосты, вымершие улицы, защитные боксы и изолированный палаточный лагерь для заболевших. Это не зомби-апокалипсис, это новый тип коронавируса. Ухань. Наши дни.

Китай, Япония, Вьетнам, Франция, Малайзия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Австралия, Саудовская Аравия, США и Канада. И это только те страны, в которых официально объявлено: смертельный вирус к нам приходит. Тот самый, который мутирует, который пока унес десятки жизней. Новогодние каникулы по-китайски не задались, и невеселая тенденция может перекинуться как минимум на 60 направлений по числу маршрутов из международного аэропорта Уханя.

Тедрос Адханом Гебреесус, Генеральный директор ВОЗ:

"Не заблуждайтесь, что это касается только Китая. Пока это еще не стало глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения".



Китайский фондовый рынокрискует превратиться в обвалившегося

До Швейцарии сам вирус пока вроде как не долетел, но заставил волноваться участников Всемирного экономического форума, удивительно совпавшего по срокам с эпидемией. Из-за нового коронавируса в Давосе было как минимум на сто рукопожатий меньше - примерно столько приехало делегатов из Китая. И когда в раскрученную центрифугу вирусной темы попадают громкие заявления ведущих бизнесменов и политиков мира сего, по этому самому миру еще больше разносится паника - в СМИ. А китайский фондовый рынок, и так потерявший 2 %, рискует превратиться в обвалившегося и больного, у которого, к слову, юань уже подешевел.

Филипп Инь, советник по коммуникациям:

"Экономическое влияние будет значительным. Вирус пришелся на период праздников весны, которые, как все знают, являются причиной крупнейших передвижений людей на Земле. Из-за эпидемии люди не смогут поехать к родственникам, сходить за покупками или пообедать с семьей в ресторане. Так что можете себе представить, какие экономические убытки понесет Ухань".

И все же то ли из Уханя, то ли из Давоса воздушно-капельно-информационным путем передался вирус мировым рынкам. Казалось бы, на фоне первой фазы торгового перемирия между США и Китаем, когда никто больше не страшит ни экономическим кризисом, ни даже самыми смертоносными ракетами, на финансовых просторах должен быть штиль или волна роста. Но инвесторов кинуло в холод, азиатские биржи свалились с повышенными курсами облигаций. А 50 крупнейших китайских компаний в одно утро проснулись в падении. Задрожали в лихорадке убытков потребительский и туристический сектора и не только в Китае - болячка-то оказалась заразной. Американские авиалинии за первые дни потеряли 2 % на рынке акций. Досталось европейским коллегам British Airways, Air France, Lufthansa - вирус подкосил всю упряжку ведущих посланников глобализации.

Гауден Галеа, представитель ВОЗ в Китае:

"Попытка ограничить контакты города с населением 11 миллионов человек с внешним миром является новой для науки. Поэтому на данном этапе мы не можем сказать, будет ли это работать или нет".



Коронавирус добрался до Австралии

Коронавирус снял корону, когда-то надетую щедрым и активным китайским потребителем на европейские дома, торгующие предметами роскоши Louis Vuitton, Hermes и Burberry. Не до шикарной жизни нынче и в Австралии, куда новый вирус добрался вместе с ударной волной по и так догорающему туристическому бизнесу. Да и нефтяные котировки вовсе не бьют фонтаном, а наоборот стекают вниз. И новый тип вируса угрожает не только миллионам жизней, но и миллиардам - евро, долларов, юаней - вся мировая экономика также может отправиться на карантин, где не до роста.

Ричард Хатчетт, генеральный директор Coalition for Epidemic:

"Необходимо разрабатывать новую вакцину каждый год, потому что мы видим новые вирусы почти каждый год. Между этими новыми заболеваниями небольшой промежуток времени".

Пока болезнь