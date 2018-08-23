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Более полусотни школьников из Китая отдыхают в национальном центре "Ждановичи"
Беларусь принимает детей из Китая - более полусотни школьников отдыхают и оздоравливаются в национальном центре "Ждановичи". Здесь не только спортивные и культурные мероприятия, но и комплексное медицинское обследование. Спелеотерапия, массаж, лечение светом. Гости уже увидели белорусскую столицу и охотно делятся впечатлениями. Поподробнее - Юлия Токарь.
Под зажигательные белорусские мотивы они танцуют польку и просто водят хороводы - сердечный прием на берегу Минского моря неслучайный - в "Ждановичах" интернациональные каникулы. Более полусотни школьников из южных районов азиатской страны приехали на отдых и оздоровление.
Специально к приезду гостей открыли и новые спортивные корты - теннис, мини-футбол, баскетбол. Профессиональные площадки уже успели оценить и юные спортсмены. 14-летний Ян Дзею на своей родине после уроков всегда играет в баскетбол.
А вот овладеть декоративно-прикладным искусством предлагают во время мастер-классов. Здесь можно побыть художником - сегодня окрашивали скульптуры.
Для гостей подготовлена не только насыщенная спортивная и культурная программа, но и комплексное медицинское обследование. Спелеотерапия, массаж. Но это тот случай, когда сложно не отдохнуть и не оздоровиться в таком живописном месте, на свежем воздухе и в хорошей компании.
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