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Более полусотни телят пытались незаконно вывезти из Беларуси
Незаконный вывоз крупного рогатого скота пресекла белорусская милиция. Сотрудники Чечерского РОВД остановили на трассе недалеко от деревни Полесье грузовой автомобиль DAF на российских номерах. При досмотре выяснилось, что в кузове фуры находятся более полусотни телят, но необходимых сопроводительных документов у двух россиян-перевозчиков нет. Дальнейшая проверка показала, что живой груз приобретен в одном из хозяйств Минской области. По бумагам телят ждали в крестьянско-фермерском хозяйстве Ветковского района Гомельской области. Но под Чечерском большегруз поменял маршрут и взял курс на границу с Россией, не доехав до нее 60 километров.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельской области: По факту незаконной перевозки телят составлен административный протокол. Проверка по данному поводу продолжается. Молодняк крупного рогатого скота изъят и передан в одно из сельхозпредприятий Ветковского района.
Таким образом, белорусским правоохранителям удалось пресечь незаконную попытку вывоза крупного рогатого скота. Стоимость телят оценивается почти в 30 тысяч рублей.
Фото для иллюстрации: БелТА
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