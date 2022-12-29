Более полусотни видеороликов от неравнодушных белорусов в защиту и поддержку паралимпийцев

Способствовать инклюзии и добиваться соблюдения прав человека. Акция "Нет двойным стандартам Конвенции о правах инвалидов" призвана поддержать спортсменов и пересмотреть несправедливое решение Международного паралимпийского комитета. Отстранение от олимпийского движения задело не только спортивное сообщество - присоединились и неравнодушные белорусы. Более полусотни видеороликов поступили в защиту наших спортсменов. Акцию поддержали также белорусские общественные объединения.