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Более полусотни видеороликов от неравнодушных белорусов в защиту и поддержку паралимпийцев

Способствовать инклюзии и добиваться соблюдения прав человека. Акция "Нет двойным стандартам Конвенции о правах инвалидов" призвана поддержать спортсменов и пересмотреть несправедливое решение Международного паралимпийского комитета. Отстранение от олимпийского движения задело не только спортивное сообщество - присоединились и неравнодушные белорусы. Более полусотни видеороликов поступили в защиту наших спортсменов. Акцию поддержали также белорусские общественные объединения.

Основные принципы Конвенции о правах инвалидов: недискриминация, равенство возможностей и доступность. Именно они разрушены решением Международного паралимпийского комитета. А акция, проводимая в Беларуси, демонстрирует не только единство спортсменов, но и всех наших людей.

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