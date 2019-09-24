Более полутора миллионов птиц разбивается о стеклянные здания ежегодно

Городские птицы в опасности. Высотные дома с зеркальными фасадами и подсветка на них путают крылатых. И они все чаще разбиваются о стеклянные здания. Орнитологи объясняют: это происходит, потому что у перелетных сейчас сезон миграции. Птицы летят в теплые края и не замечают преград. Их путают зеркальные фасады, в которых отражаются деревья и облака. По подсчетам специалистов, ежегодно в нашей стране в таких ситуациях гибнет более полутора миллионов крылатых. Со стеклом чаще всего сталкиваются синицы, дрозды, малиновки и скворцы. Какие лайфхаки придумывают орнитологи, чтобы защитить птиц, узнавала Елена Витко.



С середины сентября и до начала октября у птиц - сезон миграции. Они собираются в стаи и отлетают в теплые края. Случается, что во время таких перелетов крылатые врезаются в стеклянные здания. И как итог - гибнут.



В природе не существует ничего похожего на стекло, поэтому птицы не чувствуют опасности. Их обманывают зеркальные поверхности зданий, в которых отражаются деревья и облака. Чтобы избежать гибели птиц, орнитологи советуют наклеивать на стеклянные фасады специальные наклейки. Кстати, такие можно увидеть на МКАД.



На шумоизоляционных щитах вдоль трас разместили вот такие специальные наклейки с изображениями хищных птиц. Эти силуэты натуральной величины, они отпугивают крылатых, а также делают прозрачную поверхность заметной.



Еще одна придумка от орнитологов. Опасное место можно обозначить прозрачными ультрафиолетовыми лентами или рисунками, нанесенными специальным маркером.



Проблема спасения птиц актуальна сегодня во многих странах мира. Во время сезонных миграций многие мегаполисы полностью или частично отключают подсветку на высотных зданиях. Такую инициативу в этом году поддержали и многие офисы Минска.