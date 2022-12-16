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Более полутысячи Дедов Морозов и Снегурочек прошли сегодня по историческому центру Гродно

В Гродно сегодня состоялось шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Впервые главный герой праздника прибыл в областной центр в новогоднем экспрессе. Далее на привокзальной площади он возглавил парад-кортеж машин. И уже по ходу движения к праздничной колонне присоединились сотни Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персонажей.

Финальной точкой шествия стала главная елка города. На центральной площади участники парада зажгли новогоднюю иллюминацию.

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