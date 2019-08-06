Более полутысячи школьных базаров предлагают товары к новому учебному году

Более полутысячи школьных базаров по всей стране предлагают товары к новому учебному году. Школьную форму, обувь, рюкзаки и сумки, канцелярские принадлежности можно приобрести в крупных универмагах, на ярмарках выходного дня и на открытых площадках у торговых объектов. Традиционная масштабная городская ярмарка "Пора в школу" откроется 17 августа у столичного Дворца спорта. Товары для учащихся здесь будут представлены с минимальными наценками. Расширенная продажа товаров для школьников по стране продлится до 1 октября.