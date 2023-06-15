Более сорока благородных оленей выпустили в дикую природу в борисовском лесу

Статные и величественные "новоселы" в борисовском лесу! Более сорока благородных оленей выпустили в дикую природу. До этого полгода они находились во временном вольере. На трех гектарах организовали специальные подкормочные площадки. Недавно у оленей появилось потомство - и как только молодняк окреп, благородное семейство отпустили в чащу.