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Более сорока благородных оленей выпустили в дикую природу в борисовском лесу
Статные и величественные "новоселы" в борисовском лесу! Более сорока благородных оленей выпустили в дикую природу. До этого полгода они находились во временном вольере. На трех гектарах организовали специальные подкормочные площадки. Недавно у оленей появилось потомство - и как только молодняк окреп, благородное семейство отпустили в чащу.
Передержку организовали в рамках госпрограммы "Белорусский лес". Она направлена на развитие охотничьего туризма и сохранение биологического разнообразия.
Всего фауну Минской области недавно пополнили порядка 400 особей. Помимо Борисовского района, популяцию благородных оленей развивают в Смолевичском, Солигорском, Любанском и Минском районах.
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