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Более сотни белорусов вернулись на родину из Объединенных Арабских Эмиратов
Чартерный рейс Белавиа доставил в Минск 165 пассажиров. Большинство из них белорусы, также на борту находились граждане Литвы, Латвии и Украины, Эстонии, России, Молдовы, Франции и Турции. Для многих из них транзит через нашу страну - это единственный путь, по которому они могут вернуться домой.
По данным МИД, различную помощь в возвращении на родину получили почти 5 600 белорусов. Национальный авиаперевозчик "Белавиа"связывает аэропорты 15 стран мира, в том числе Германии, Испании, Великобритании, Нидерландов и Швеции. Также организуются чартерные рейсы.
Сегодня основными проблемными регионами массовой концентрации белорусов остаются Индия, в том числе штат Гоа, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд и Индонезия. МИД и заинтересованные госорганы изучают все возможные варианты оперативной доставки наших граждан домой.
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