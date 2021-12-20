Более сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошли по главным улицам Борисова

До Нового года остаются считанные дни. В праздничную и сказочную атмосферу накануне погрузился Борисов. В город съехались более сотни Дедов Морозов и Снегурочек. Новогодние персонажи прошли по главным улицам, а еще соревновались за титул самого колоритного, громкого и веселого волшебника.