Более сотни дронов передали белорусской армии волонтеры

Мы столкнулись за это время с беспрецедентным интересом, небезразличием к Вооруженным силам, к их потребностям, и видим, что белорусы воспринимают задачу сохранение мира, поддержания безопасности в своей стране в каком-то смысле как личную миссию. В Вооруженных силах дроны имеют сейчас широчайшее применение, то есть практически во всех подразделениях, воинских частях оперативных объединений они стоят на вооружении и активно используются, и поэтому мы можем найти применение практически любому беспилотному летательному аппарату, даже гражданского назначения.

Наталья Гаврусик, пресс-атташе министра обороны Беларуси