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Более сотни дронов передали белорусской армии волонтеры
Волонтеры передали белорусской армии более сотни дронов. Инициатива "Крылья" стартовала еще в прошлом году - сразу после указа о запрете использования беспилотников физлицами. В ближайшее время дроны пополнят парк соединений, воинских частей и оперативных объединений. Еще одна партия готовится к передаче в Военную академию.
Мы столкнулись за это время с беспрецедентным интересом, небезразличием к Вооруженным силам, к их потребностям, и видим, что белорусы воспринимают задачу сохранение мира, поддержания безопасности в своей стране в каком-то смысле как личную миссию. В Вооруженных силах дроны имеют сейчас широчайшее применение, то есть практически во всех подразделениях, воинских частях оперативных объединений они стоят на вооружении и активно используются, и поэтому мы можем найти применение практически любому беспилотному летательному аппарату, даже гражданского назначения.
Наши граждане очень активно откликнулись на эту инициативу. На данный момент передано более 210 дронов, и мы постепенно их передаем на нужды нашей армии. Мы не завершаем нашу инициативу, будем дальше поддерживать ВС Беларуси.
Практика показала: беспилотные летательные аппараты гражданского назначения можно использовать в интересах армии - для разведки, мониторинга обстановки, на учебном поле боя, для поиска объектов. Более простые модели квадрокоптеров будут переданы в военно-патриотические клубы. Их получит в том числе строящийся сейчас Республиканский центр патриотического воспитания молодежи в Бресте.
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