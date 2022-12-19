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Более сотни ребят из разных уголков Гомельской области окунулись в атмосферу XIX века на новогоднем губернаторском балу

Элегантные наряды, полонез и вальс - более сотни ребят из разных уголков Гомельской области окунулись в атмосферу XIX века на губернаторском балу. Место проведения самое подходящее - графский дворец Румянцевых и Паскевичей.

Ребят объединяют успехи в учебе, спорте и активная социальная позиция. К мероприятию готовились заранее: не только изучали классическую хореографию, но и основы бального этикета.

Очень необычно и волнительно, потому что я никогда не участвовала в таких мероприятиях. Рада, что мне представилась такая возможность. Мне здесь безумно нравится.
Анастасия Баранова, учащаяся Речицкого районного лицея
Это победители различных творческих конкурсов, олимпиад, соревнований, состязаний, дети-лидеры, волонтеры. Именно они сегодня удостоены чести открывать губернаторский бал Гомельской области.
Елена Клочкова, начальник отдела главного управления образования Гомельского облисполкома

За самые яркие достижения уходящего года были вручены специальные премии облисполкома. Их получили порядка 50 ребят.

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