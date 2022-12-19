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Более сотни ребят из разных уголков Гомельской области окунулись в атмосферу XIX века на новогоднем губернаторском балу
Элегантные наряды, полонез и вальс - более сотни ребят из разных уголков Гомельской области окунулись в атмосферу XIX века на губернаторском балу. Место проведения самое подходящее - графский дворец Румянцевых и Паскевичей.
Ребят объединяют успехи в учебе, спорте и активная социальная позиция. К мероприятию готовились заранее: не только изучали классическую хореографию, но и основы бального этикета.
Очень необычно и волнительно, потому что я никогда не участвовала в таких мероприятиях. Рада, что мне представилась такая возможность. Мне здесь безумно нравится.
Это победители различных творческих конкурсов, олимпиад, соревнований, состязаний, дети-лидеры, волонтеры. Именно они сегодня удостоены чести открывать губернаторский бал Гомельской области.
За самые яркие достижения уходящего года были вручены специальные премии облисполкома. Их получили порядка 50 ребят.
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