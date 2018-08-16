Открыть Беларусь с разных ракурсов. Еще больше школьников из Поднебесной смогут посетить нашу страну для оздоровления или образования. Об этом сообщили сегодня на встрече министра образования Беларуси Игоря Карпенко и посла Китая Цуй Цимина с юными китайскими туристами. Более сотни школьников из Пекина сейчас отдыхают в детском центре "Зубренок". Старшеклассники смогли задать гостям свои вопросы. Они интересовались возможностью получить высшее образование в Беларуси, а также насколько распространено в белорусских школах изучение китайского языка.