Более ста десяти тысяч школьников сядут за парты в новом учебном году в Витебской области

Для одиннадцати тысяч из них школьный звонок прозвучит впервые. С июля в регионе организована расширенная продажа товаров для учащихся. Впереди - большие ярмарки. Отметим, в новом учебном году двери в области откроют триста пятьдесят школ, большинство уже получили паспорта готовности.