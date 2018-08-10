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Более ста десяти тысяч школьников сядут за парты в новом учебном году в Витебской области

Для одиннадцати тысяч из них школьный звонок прозвучит впервые. С июля в регионе организована расширенная продажа товаров для учащихся. Впереди - большие ярмарки. Отметим, в новом учебном году двери в области откроют триста пятьдесят школ, большинство уже получили паспорта готовности.

После капитального ремонта откроется и областной Дворец творчества детей и молодежи.

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