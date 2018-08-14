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Более ста детей из Китая приехали на оздоровление в Минскую область

Каникулы в белорусском стиле. Более ста детей из Китая приехали на оздоровление в Минскую область. Школьники из Пекина будут отдыхать возле озера Нарочь. Кстати, с белорусскими традициями они начали знакомиться еще в зале аэропорта. В течение нескольких недель юные туристы из Поднебесной будут изучать белорусскую культуру - посетят мастер-классы по народным ремеслам, отправятся на экскурсии по историческим местам страны, а также подтянут русский язык - многие изучают его в школе.

В нынешнем году только в Минскую область на оздоровление приезжали несколько сотен детей из Китая, а также из Японии и Сирии.

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