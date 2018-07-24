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Более ста участников собрал второй областной региональный кадровый форум

На два дня в столицу съехались специалисты изо всех районов Минской области. Обмениваться опытом гости будут во время открытых диалогов, тренингов, а также экскурсий на предприятия. Сегодня в программе - посещение гимназии и больницы в Любани. На завтра запланированы тренинги и мастер-классы на предприятиях Слуцкого района.

В этом году кадровый форум в Минской области проходит второй раз. Впервые специалисты Минской области собирались три года назад.

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