Более ста участников собрал второй областной региональный кадровый форум

На два дня в столицу съехались специалисты изо всех районов Минской области. Обмениваться опытом гости будут во время открытых диалогов, тренингов, а также экскурсий на предприятия. Сегодня в программе - посещение гимназии и больницы в Любани. На завтра запланированы тренинги и мастер-классы на предприятиях Слуцкого района.