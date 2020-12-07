Более трех месяцев под девизом "За единую Беларусь!"

В выходные автопробег уже традиционно объединил сотни неравнодушных белорусов, участники оправились по новому маршруту - в Минскую область. На пути три остановки: сосновый бор на окраине Налибокской пущи, где родился Феликс Дзержинский, центр экологического туризма "Станьково" и финальным аккордом было возложение цветов в урочище Благовщина, чтобы отдать дань уважения и почтить минутой молчания тех, кто воевал за мирную Беларусь (видео).