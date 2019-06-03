Более тысячи гектаров ранее осушенных болот восстановлено за год в Могилевской области

Масштабный экологический проект охватил Чериковский и Костюковичский районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Его авторами выступили Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды при финансовой поддержке Лесной службы Кореи и по соглашению с Секретариатом Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. В эти дни они знакомятся с результатами работы.



Участники проекта в честь его успешного завершения в дендрарии Костюковичского лесхоза высадили новую аллею из красного клена и дубов.