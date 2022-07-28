Более тысячи гостей из всех регионов - 28 июля Заславль стал центром духовного паломничества

Заславль сегодня стал центром духовного паломничества. Один из древнейших белорусских городов принимает торжества по случаю 1030-летия православия на наших землях. Белорусская православная церковь фундаментальной считает дату 992 год. Именно в это время была создана первая епархия - Полоцкая. 28 июля верующие чтят память равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси. Именно он основал город Заславль.

В центре праздничных событий и наша съемочная группа. Нина Можейкона связи (прямое включение).

Заславль сегодня стал духовным центром страны. И совершенно оправданно. Городу в этом году исполняется 1037 лет. Много повидал: не раз был разрушен, горел, но восстанавливался. И по предположениям историков, именно здесь зародилась первая иноческая традиция. Первой монахиней стала Рогнеда, которая приняла монашеский постриг и имя Анастасия. Да и князь Изяслав вошел в историю как продолжатель дела отца и укрепитель православных традиций на белорусских землях.





В наши дни на территории Минского района 49 приходов и 32 действующих православных храма. Не только верующие, но и светские люди стекаются сюда - на Центральную площадь. Только по предварительным данным, более 1000 гостей из всех регионов сегодня в Заславле. В музейно-выставочном комплексе историко-культурного музея-заповедника на улице Рыночной временная экспозиция православных икон. А также на Центральной площади города можно увидеть вернисаж работ учащихся Заславской детской школы искусств. В праздничных мероприятиях примут участие и воспитанники 22 воскресных школ района.

Фотовыставка "Связь времен" - к 1030-летию православия на белорусских землях. Экспозицию подготовил Синодальный информационный отдел Белорусской православной церкви. На 11 стендах представлены более 90 фотографий, повествующих об истории Белорусского экзархата, начиная с первой кафедры в Полоцке вплоть до наших дней. Фотоматериалы составители подготовили на базе архивов фотослужбы Патриарха Московского и всея Руси, Минского епархиального управления, Полоцкой епархии и других. В дальнейшем выставку можно будет увидеть в разных точках страны.





В 16:00 свою работу начнет город мастеров. А в 18:00 ждем кульминацию дня - большой праздничный концерт "Духовные истоки земли белорусской". В программе выступления церковных хоров, а также ведущих профессиональных и любительских коллективов.

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