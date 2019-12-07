Более тысячи грузовиков стоят на границе с Евросоюзом в ожидании выезда

Очередь стала скапливаться еще накануне. По данным сайта Госпогранкомитета, на 6 часов вечера на границе с Латвией в пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" стояли 480 машин. На литовском направлении выезда ждут 550 фур. Что касается белорусско-польского участка, здесь самая спокойная ситуация - 130 большегрузов. По словам специалистов, такая обстановка не должна беспокоить. Учитывая конец года, ситуация стандартная. Перевозчики хотят закрыть сделки 2019-го. И все же тем, кто планирует в ближайшие дни поездку в Европу, стоит следить за обстановкой на границе.



