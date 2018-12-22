Более тысячи новогодних игрушек собрала жительница Витебского района

Экспозиция размещается в музее агрогородка Зароново. В коллекции Людмилы Никитиной новогодние украшения, разнообразные фигурки Деда Мороза со Снегурочкой, элементы карнавальных костюмов. Чтобы собрать столько новогодних атрибутов, понадобилось почти 20 лет. Пополнять коллекцию помогали жители агрогородка, друзья, а также бывшие ученики - Людмила Никитина много лет работала учительницей.