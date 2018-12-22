ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Более тысячи новогодних игрушек собрала жительница Витебского района

Экспозиция размещается в музее агрогородка Зароново. В коллекции Людмилы Никитиной новогодние украшения, разнообразные фигурки Деда Мороза со Снегурочкой, элементы карнавальных костюмов. Чтобы собрать столько новогодних атрибутов, понадобилось почти 20 лет. Пополнять коллекцию помогали жители агрогородка, друзья, а также бывшие ученики - Людмила Никитина много лет работала учительницей.

Украшают коллекцию и рождественские открытки. Самая раритетная пришла в Зароново из Смоленска зимой 1912 года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все