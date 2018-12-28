Более тысячи одаренных детей стали гостями Большого театра

Пригласительные билеты - подарок российского посольства в нашей стране. Увидеть балет и оценить представление от лучших фокусников смогли победители республиканских олимпиад, внуки героев, прошедших блокадный Ленинград, и стипендиаты спецфонда Президента Беларуси.

Праздничная елка в Большом - главная в новогоднем проекте посольства России. В рамках марафона - представления в 12 городах Беларуси. Первые праздники уже состоялись в Орше и Гродно. Завершит череду спектаклей большое торжество в Москве. Более двух сотен белорусских ребят получили приглашение на Кремлевскую елку, которая пройдет 6 января.