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Более тысячи пациентов за смену сможет обслуживать поликлиника, которая открылась в Витебске

В зоне обслуживания новой поликлиники - более 50 тысяч человек. Это жители сразу нескольких микрорайонов Витебска. Первых посетителей новый медицинский центр примет уже в понедельник.

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